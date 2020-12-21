В России утвердили новую методику расчета производительности труда

Министерство экономического развития России утвердило новую методику по расчету производительности труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Методика позволит «оперативно анализировать показатели производительности и эффективности» на основе данных Федеральной налоговой службы. Отмечается, что закрепленный в ней подход «основывается на оценке добавленной стоимости, рост которой характеризует уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия и отрасли».

В Минэкономразвития уточнили, что для роста добавленной стоимости необходимо увеличить эффективность производства, чем занимаются Федеральный центр компетенций и сеть региональных центров в сфере производительности труда, работающих в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.