Курганский завод нарастил производительность труда

На заводе дорожной техники «Регион 45» в Кургане производительность труда выросла на 63 процента, что связано с участием в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает «Уральский меридиан».

По словам директор департамента экономического развития Владимира Ковалева, на предприятии выросла производительность труда, а время протекания производственных процессов сократилась с 13 до 7 дней. Завод занимается производством дорожно-строительной техники и является стабильным работодателем для порядка 150 жителей города Кургана. Предприятие планирует к 2023 году увеличить выручку на 15 процентов в рамках национального проекта. Прибыль, при этом, должна увеличиться вдвое.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.