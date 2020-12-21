В британском посольстве ответили на вопрос о приостановке сообщения с Россией

В Великобритании не располагают информацией о возможной приостановке авиасообщения с Россией на фоне обнаружения новой мутации коронавируса в Соединенном Королевстве. Об этом сообщили в британском посольстве в Москве, передает ТАСС.

«На данный момент все остается без изменений», — заявили в посольстве. Также отмечается, что дипломаты пока не обсуждали текущую эпидемиологическую обстановку в Великобритании с российскими властями.

Ограничения на въезд из Великобритании ввели власти большей части европейских стран: например, Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и Франции. Португалия разрешила въезд из королевства только своим гражданам. Швеция планирует официально пополнить список стран, запретивших въезд из Великобритании, 21 декабря. Испания планирует приостановить авиасообщение, если аналогичные меры не будут приняты на уровне всего Евросоюза.

Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. По словам специалистов, пока нельзя говорить о его большей опасности и снижении восприимчивости к вакцинам.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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