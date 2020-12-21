Санта-Клаус пролетел над городом и застрял в линиях электропередач

В американском округе Сакраменто, штат Калифорния, одетый в костюм Санта-Клауса мужчина пролетел над городом Рио Линда и застрял в линиях электропередач. Видео, снятое очевидцами, опубликовано на сайте Yahoo! News.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 декабря. Американец, чье имя не уточняется, решил создать атмосферу праздника и порадовать местных жителей. Он полетал над округом на мотопараплане (параплан с наспинной силовой установкой), переодевшись в Санта-Клауса, и запутался в электрических кабелях.

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«Не переживайте!.. Он не пострадал, а пожарная бригада помогла ему спуститься вниз, — написала полиция Сакраменто в официальной группе в Facebook. — Оказалось, что Санта просто пытался немного повеселиться до наступления праздников».

Публикацией поделились сотни людей. «О боже! Я думала, что это просто что-то вроде декорации! Я и не подозревала, что там висит живой человек! Ему так повезло!!! Я рада, что никто не пострадал!» — написала пользовательница Жанель Хассетт Петерсен (Janelle Hassett Petersen).

«Этот пилот — славный парень, который заботится о нашем городе Рио Линда. Он раздавал детям конфеты, когда все случилось. Нам так нравилось наблюдать, как он летает над нашим районом», — отметила Мишель Ли (Mechelle Lee).

Ранее в США переодетые в Санта-Клауса и эльфа полицейские выслеживали магазинных воров, когда случайно стали свидетелями попытки угона автомобиля с парковки. Полицейские вмешались в ситуацию и быстро задержали двоих преступников, несмотря на сопротивление.