Обещавший освободить напавшего на сына Мишустина получил срок

Пресненский суд Москвы вынес приговор мужчине, который обещал за три миллиона рублей освободить от наказания напавшего на сына премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Подсудимый Алексей Тарабурин признан виновным в мошенничестве. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд взыскал с него 2,8 миллиона рублей в пользу потерпевшей Анны Бессмертновой в счет возмещения имущественного вреда. Подсудимый, находившийся под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Из материалов дела следует, что братья Андрей и Сергей Бессмертновы были осуждены к реальному сроку за нападение в 2018 году на 17-летнего сына Мишустина, возглавлявшего в то время Федеральную налоговую службу. Их признали виновными в хулиганстве. Позже реальный срок братьям заменили на условный.

Жена одного из них нашла через знакомых Тарабурина, который представился ей помощником руководителя московского управления Следственного комитета России (СКР) Александра Дрыманова. Тарабурин взял у Анны Бессмертновой три миллиона рублей в обмен на обещание посодействовать в закрытии дела против братьев.