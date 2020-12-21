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Путин поставил Минобороны задачу «ни в чем не уступить» ведущим армиям

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Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент Владимир Путин поставил перед Минобороны России задачу «ни в чем не уступить» ведущим армиям других стран. Соответствующее поручение он сделал в ходе коллегии Минобороны, передает ТАСС в понедельник, 21 декабря.

«Ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чем!» — сказал он.

Глава государства отметил, что за последние годы обороноспособность российской армии существенно возросла. Путин вспомнил разговор с Игорем Сергеевым, который был министром обороны с 1997-го по 2001 год, о состоянии войск.

«Я помню очень хорошо свои первые разговоры на министром обороны Сергеевым. (...) Он мне тогда сказал: "А что я могу сделать? Даже на содержание ядерных сил не хватает денег". Что у нас сейчас? К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов», — рассказал Путин.

Он добавил, что доля современного оружия в ядерных силах составляет 86 процентов. По его словам, ядерная «триада» РФ гарантированно может обеспечить безопасность страны.

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