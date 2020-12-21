Китайский эпидемиолог предупредил о новом способе распространения COVID-19

Главный эксперт Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань (Zhong Nanshan) предупредил о новой модели распространения COVID-19. Об этом пишет издание Global Times.

Специалист призвал ученых к дополнительным исследованиям так называемого способа распространения болезни в окружающей среде. По словам ученого, завозные случаи заболевания в Китае и распространение COVID-19 стали двумя основными проблемами, с которыми сталкивается страна.

Эпидемиолог пояснил, что речь идет о риске инфицирования людей от прикосновения к зараженным поверхностям, который в последние месяцы был в центре внимания китайских мер по борьбе с болезнями.

Такие комментарии эксперт дал на фоне вспышек коронавируса в нескольких китайских городах, которые были вызваны загрязненной внешней упаковкой импортных пищевых продуктов холодовой цепи.

В ноябре ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что главной особенностью бессимптомных носителей коронавирусной инфекции является их высокая заразность. По словам эпидемиолога, в случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, следует проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе.