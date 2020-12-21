Мир
 
Последние новости
Биолог рассказала о способности симптомов коронавируса «пробуждать» рак
Россияне пожаловались на резкое снижение доходов
В Роспотребнадзоре описали нежелательное после вакцинации поведение
В России сочли необходимым введение продуктовых карточек для малоимущих
Названы главные победы СВР за 100 лет
Семилетний мальчик спас двухлетнюю сестру из полыхающего дома
Эксперты представили сценарий развития ситуации с COVID-19 в России
Эксперт назвал способ повысить лимит выдачи наличных с карты
Штаб Трампа снова отказался признать итоги выборов
Новости партнеров
Прослушать новость

Китайский эпидемиолог предупредил о новом способе распространения COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Чжун Наньшань
Чжун Наньшань
Фото: Thomas Suen / Reuters

Главный эксперт Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань (Zhong Nanshan) предупредил о новой модели распространения COVID-19. Об этом пишет издание Global Times.

Специалист призвал ученых к дополнительным исследованиям так называемого способа распространения болезни в окружающей среде. По словам ученого, завозные случаи заболевания в Китае и распространение COVID-19 стали двумя основными проблемами, с которыми сталкивается страна.

Эпидемиолог пояснил, что речь идет о риске инфицирования людей от прикосновения к зараженным поверхностям, который в последние месяцы был в центре внимания китайских мер по борьбе с болезнями.

Такие комментарии эксперт дал на фоне вспышек коронавируса в нескольких китайских городах, которые были вызваны загрязненной внешней упаковкой импортных пищевых продуктов холодовой цепи.

В ноябре ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что главной особенностью бессимптомных носителей коронавирусной инфекции является их высокая заразность. По словам эпидемиолога, в случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, следует проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Top epidemiologist Zhong Nanshan warns of environment-to-human COVID-19 transmission
В Британии предупредили о быстроте распространения нового типа коронавируса
Россиян предупредили об опасности распространения мутировавшего коронавируса
Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19