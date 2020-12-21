Экспорт кубанского вина вырос на 16 процентов

Экспорт кубанского вина в 2020 году вырос на 16 процентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной администрации. На международные рынки поставлено 357 тысяч декалитров винодельческой продукции.

«Сейчас основная часть экспорта приходится на наши крупные винзаводы. Но нам важно поддержать и небольшие производства, где выпускают вино и шампанское премиум-класса. Эту нишу европейских рынков тоже может заполнить наша продукция. Всю необходимую помощь, в том числе, с выходом на международные электронные площадки, а в сегодняшних условиях это крайне актуальное направление, готов оказать Российский экспортный центр», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев. Край сохраняет господдержку виноградарства и виноделия. В 2020 году общая сумма субсидий составила порядка 750 миллионов рублей.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.