Власти Кубани рассказали о влиянии пандемии на объемы экспорта сельхозпродукции

Пандемия коронавируса не оказала влияние на объемы экспорта сельскохозяйственной продукции Краснодарским краем по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщил руководитель регионального центра поддержки экспорта Роман Воротников, передает ТАСС.

«Касаемо объемов поставок сельхозпродукции — в прошлом году показатель был 2,3 миллиарда долларов, но фактически край перевыполнил его, показатель на 2020 год же составил 2,5 миллиарда долларов. Пандемия никак не повлияла на экспорт АПК, в данной сфере идет перевыполнение плана по масложировой отрасли на 118%, по экспорту мясомолочной продукции на 165 %, также экспорт готовой продукции на 116% превысил плановый показатель. Тенденция хорошая, рисков недостижения нет, и если мы говорим, насколько больше это по сравнению с показателями ноября 2019 года, то это плюсом $53 млн», — сказал Воротников, отметив, что целевые показатели касаются национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.