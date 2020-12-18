Власти российского региона рассказали об объемах экспорта во время пандемии

Несмотря на введенные ограничения в мире из-за пандемии коронавируса, объемы экспортной продукции в текущем году в в Челябинской области остались на уровне 2019 года. Тем не менее, губернатор Алексей Текслер считает, что необходимо перезагрузить подходы к поддержке экспорта, сообщает «Губерния».

«Для нашей области экспорт — одно из важнейших направлений. Даже в 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения, мы не допустили его снижения. И мы рассчитываем, что год закончим на уровне прошлогодних отметок, что на самом деле ценно и важно», — сказал глава региона. В будущем планируется расширять и диверсифицировать поставки, развивать инфраструктуру поддержки экспорта.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.