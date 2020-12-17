Оценен объем экспорта Волгоградской области

Объем экспорта промышленной продукции Волгоградской области превысил миллиард долларов. 127,5 процента составил объем несырьевого промышленного экспорта предприятий Волгоградской области по итогам января-октября 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019-го — за десять месяцев промышленники отгрузили за рубеж продукции на сумму более миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного правительства.

По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, стабильный рост внешних поставок с начала года демонстрируют металлургические предприятия. В январе-октябре отгрузка металлов и изделий из них составила 682 миллиона долларов, что на 44 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе экспорт черных металлов увеличился на 32 процента, изделий из черных металлов — в 1,5 раза.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.