Замглавы офиса Зеленского передаст свои полномочия из-за коррупционного скандала

Заместитель главы офиса президента Украины Олег Татаров передаст свои полномочия другому сотруднику на время расследования уголовного дела о коррупции, фигурантом которого он является, передает УНИАН.

По словам чиновника, на такой шаг он согласился, чтобы избежать скандалов и подозрений в давлении на следствие с руководящей должности. Татаров также не признал свою вину и заявил, что докажет свою непричастность к делу «исключительно правовыми способами». «В ближайшее время докажу, что все это фейк, а не расследование», — подчеркнул замглавы офиса.

Он также пояснил, что узнал о предъявлении подозрений по уголовному делу из СМИ, за получением соответствующего документа ему пришлось лично явиться в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Из-за этого он также обвинил следствие в несоблюдении уголовного кодекса и порядка проведения процессуальных действий.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило Татарова в осуществлении коррупционных схем 18 декабря. По версии правоохранителей, чиновник во время работы в Украинской государственной строительной корпорации («УкрБуд») мог способствовать выдаче недостоверного заключения судебного эксперта и таким образом помочь компании незаконно присвоить 81 миллион гривен (около 213 миллионов рублей).

Татарову грозит до восьми лет лишения свободы. Вместе с ним по уголовному делу проходят замдиректора научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший депутат Верховной Рады. Их имена не раскрываются.