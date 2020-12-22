Появление портрета Чайковского в центре Нью-Йорка объяснили

Музыкальный сервис Spotify объяснил появление билборда с портретом композитора Петра Чайковского в центре Нью-Йорка. Сообщение опубликовано на сайте компании.

В компании напомнили, что Чайковский стал самым популярным исполнителем среди слушателей Spotify за пределами России, каждый месяц его произведения слушают 2,8 миллиона человек. Именно поэтому сервис решил разместить портрет композитора на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Отмечается, что Чайковский стал первым российским артистом, который появился на билборде в этом месте.

О том, что Петр Чайковский стал самым популярным исполнителем на Spotify, стало известно 8 декабря. При подсчетах учитывались композиции Чайковского в исполнении различных солистов и оркестров. В настоящее время на сервисе насчитывается более сотни плейлистов с творчеством композитора.