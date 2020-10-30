Spotify назвала запуск в России самым успешным в истории сервиса

Стриминговый сервис Spotify назвал запуск в России самым успешным за все время своего существования. Об этом говорится в заявлении о финансовых итогах третьего квартала 2020 года, которое опубликовано на сайте компании.

Отмечается, что на российский рынок приходится самая большая доля превышения контрольных показателей по приросту подписчиков за квартал.

В заявлении компании говорится, что за третий квартал показатель MAU (monthly active users, уникальные пользователи за месяц) сервиса увеличился на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 320 миллионов человек, а число платных подписчиков выросло на 27 процентов, достигнув 144 миллиона.

Spotify заработал на территории России 15 июля 2020 года. Сервис доступен бесплатно или по подписке Spotify Premium без рекламы, стоимость последней составляет 169 рублей в месяц. Также доступна семейная подписка, к которой смогут подключиться до шести человек, — за нее нужно будет платить по 269 рублей в месяц. Кроме того, доступны тарифы «Для двоих» (219 рублей в месяц) и «Студенческий» (85 рублей в месяц).

Spotify появился в 2008 году. За это время сервис набрал 286 миллионов пользователей, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира.

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