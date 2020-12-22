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Россиянка обвинила мужчину в изнасиловании за отказ купить ей продукты

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Фото: Евгений Асмолов / «Коммерсантъ»

Жительница города Урай Ханты-Мансийского автономного округа обвинила мужчину в изнасиловании, потому что он отказался купить ей продукты. Заведено уголовное дело по статье о ложном доносе, об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Женщина обратилась в СК в заявлением о том, что ее изнасиловал знакомый мужчина. Во время проверки следствие не обнаружило на теле следов изнасилования. При этом мужчина, который якобы изнасиловал свою знакомую, в момент указанного времени преступления находился в другом месте. Заявлением женщина решила отомстить мужчине за отказ купить ей еду и привезти домой.

Ранее москвичка откусила палец мужчине, который напал на нее и попытался изнасиловать, после чего вызвала ему скорую помощь. Девушка пыталась отбиться от насильника, но он был сильнее. Тогда она откусила ему палец, и мужчина ослабил хватку. После этого она попыталась убежать, но в итоге вызвала скорую помощь и скрылась до приезда врачей.

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