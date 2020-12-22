Знаменитости запустили тренд на новую верхнюю одежду

Популярные модели и блогерши начали массово публиковать снимки в верхней одежде с цветочным принтом и запустили новый модный тренд. Соответствующие фотографии стали появляться в Instagram.

Так, например, снимком в белом пуховике с черно-голубыми цветами из новой коллекции Moncler x Richard Quinn за 95,2 тысячи рублей поделилась британская певица и модель Дуа Липа.

Кроме того, папарацци запечатлели канадскую исполнительницу Селин Дион в пальто из этой же коллекции с таким же принтом за 107 тысяч рублей.

В то же время дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис сфотографировалась в черной флисовой куртке с оранжевыми цветами.

Верхняя одежда с цветочным принтом появилась в ассортименте различных брендов, таких как Khrisjoy, MсQ, La Doublej и The North Face.

Ранее в декабре популярные в 2000-х велюровые костюмы вновь стали модным трендом. Речь идет о спортивных костюмах, состоящих из олимпийки и штанов свободного кроя из велюровой ткани. Такие комплекты были особенно популярны в 2000-х годах у икон стиля, таких как Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Ким Кардашьян и Холли Берри. В настоящий момент они вернулись в моду и стали актуальны у современных звезд.