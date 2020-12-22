Путин расширил гарантии для бывших президентов России

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий неприкосновенности для бывших глав государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что бывший президент не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. Статус неприкосновенности распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, а также транспортные средства, средства связи, документы, переписку и багаж.

Экс-лидер может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении другого тяжкого преступления, подтвержденного Верховным и Конституционным судами. При этом решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 5 ноября. 9 декабря он был принят, а 16 декабря — одобрен Советом Федерации.