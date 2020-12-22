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Госдума запретила разглашать информацию о частной жизни силовиков

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Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Госдума приняла поправки в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», запрещающие разглашать информацию об оперативной деятельности и частной жизни сотрудников силовых структур. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает возможность запрета выдачи сведений о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, ФСБ и отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности.

Авторы законопроекта считают, что эта мера может применяться в случаях угрозы посягательства на жизнь или здоровье в связи со служебной деятельностью сотрудников. Также в пояснительной записке отмечается, что в последнее время в сети стала появляться информация о частной жизни силовиков, что может негативно отразиться на их работе.

Кроме того, депутаты внесли поправки в закон об оперативно-разыскной деятельности (ОРД), которые запрещают разглашения сведений, которые содержатся в запросах гражданам и организациям во время ОРД.

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