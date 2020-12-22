МСП Банк поддержал предприятие по выпуску газопоршневых электростанций

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил компании «КАМА-Энергетика» из Республики Татарстан кредит на сумму 50 миллионов рублей для увеличения объема производства газопоршневых электростанций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации.

Финансирование предоставлено по ставке 7,75 процента годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития России. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 25 миллионов рублей. Финансирование направлено на пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья, материалов, комплектующих.

«Продукция нашего предприятия характеризуется растущим спросом. Ежегодно расширяется география продаж. Финансовая поддержка позволит нам успешно реализовать новые проекты, инвестировать собственные средства в дальнейшее развитие производства и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие предприятия», — отметил генеральный директор компании «КАМА-Энергетика» Максим Лашин.

«КАМА-Энергетика» производит газопоршневые и дизельные электростанции, силовые установки, блок-контейнеры и капоты. Производственные мощности расположены в моногороде Набережные Челны. В линейке товаров предприятия — свыше 180 видов продукции мощностью от 20 до 1800 киловатт. Ежегодно предприятие выпускает около 1200 изделий. В компании работают около 80 сотрудников. Продукция предприятия применяется в широком спектре предприятий различных отраслей экономики.