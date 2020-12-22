12-летняя ученица Плющенко прыгнула сложнейший каскад

Российская фигуристка Вероника Жилина исполнила сложнейший каскад. Видео доступно в Instagram-аккаунте ее тренера Евгения Плющенко.

12-летняя спортсменка чисто приземлила связку четверной сальхов, тройной тулуп, тройной тулуп. «Принцесса квадов», — подписал ролик Плющенко.

В октябре специалист заявил, что Жилина установила мировой рекорд, прыгнув четверной лутц в 12 лет. Он заметил, что никто не приземлял этот прыжок в более юном возрасте.

Жилина стала ученицей Плющенко перед началом этого сезона. Ранее она тренировалась в группе другого российского специалиста Этери Тутберидзе.