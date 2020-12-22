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Россиянам назвали правила восстановления организма после коронавируса

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Для восстановления организма после перенесенного коронавируса есть несколько правил. Их россиянам назвала терапевт Ольга Змановская, передает «Московский комсомолец».

По словам Змановской, силы стоит направить на общее укрепление организма и восстановление легких. На этапе выздоровления стоит заниматься легкими или умеренными физическими нагрузками, аэробикой, гимнастикой, делать дыхательные упражнения. Занятия можно проводить лежа, без особых усилий, но регулярно.

Еще один шаг на пути к восстановлению — правильное питание, указала терапевт. По ее словам, в рационе должно быть больше белков и витамина C. Для смягчения последствий приема антибиотиков стоит употреблять кефир, ряженку, натуральные йогурты без добавок, добавить в рацион лактулозу и пробиотики. Также стоит отказаться от сладкого, жареного, соленого и острого.

При учащении сердцебиения в спокойном состоянии стоит отказаться от кофе, крепкого чая и других стимуляторов. Чтобы восстановить тонус, можно использовать элеутерококк, женьшень, лимонник.

Змановская также рекомендовала гулять не менее часа, желательно подряд, по возможности ложиться спать до 22:00 и следить, чтобы сон длился не менее восьми часов.

Ранее врач из «красной зоны» рассказал, что некоторые пациенты с коронавирусом сами доводят себя до критических состояний, употребляя слишком много антибиотиков. Медик рекомендовал при появлении симптомов обращаться к врачу в течение двух-трех дней.

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