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Максимальные ограничения введут на юго-востоке Англии из-за мутации COVID-19

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Фото: Dominic Lipinski / AP

Максимальные коронавирусные ограничения введут практически на всем юго-востоке Англии из-за распространения более заразной мутации COVID-19. Об этом заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, видео его выступления опубликовано телеканалом Sky News.

По словам министра, существующих ограничений попросту недостаточно, чтобы сдержать распространение нового штамма. «Таким образом, необходимо ввести четвертый уровень угрозы на большем числе регионов восточной и юго-восточной Англии», — заявил Хэнкок.

Новые ограничения будут введены в полночь 26 декабря на территории графств Сассекс, Оксфордшир, Саффолк, Норфолк, Кембриджшир и Эссекс, а также частично в графствах Суррей и Хэмпшир. Они предусматривают закрытие всех магазинов, кроме торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских, спортзалов и заведений общественного питания. При этом местным жителям рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости.

Форма коронавируса, которую обнаружили ранее в декабре, получила широкое распространение в Соединенном Королевстве и быстро вытесняет предыдущую разновидность. Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Хотя мутация может делать патоген более заразным, пока нет доказательств, что она облегчает передачу SARS-CoV-2 или делает вирус более опасным. Несмотря на это, ограничения на въезд из Великобритании ввели в большей части европейских стран: например, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и Франции. Россия также остановила авиасообщение с Британией на неделю.

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