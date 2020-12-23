Раскрыты способы кражи данных с сим-карты

Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал о способах кражи данных с сим-карты. Его слова приводит агентство «Прайм».

По словам эксперта, мошенник может позвонить оператору, представиться владельцем, заявить об утере сим-карты и ответить на контрольные вопросы, ответы на которые он найдет в социальных сетях пользователя. После этого оператор отключает реальную сим-карту, а злоумышленник получает новую с полным доступом к номеру и всей информации, которая на него приходит.

Кроме того, кража данных с сим-карты возможна с помощью дистанционного доступа. Мясоедов рассказал, что на устройство пользователя приходит сообщение с техническим кодом, а после открытия злоумышленник получает доступ к звонкам, сообщениям и даже местоположению владельца.

Эксперт призвал прислушиваться к рекомендациям операторов и регулярно обновлять прошивку и программы на своем устройстве.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин сообщил, что ухудшение качества связи, исчерпанный лимит контактов на телефоне и отсутствие поддержки 4G — верные признаки того, что сим-карту необходимо заменить. Эксперт посоветовал обновлять сим-карту один-два раза в год и менять ее при покупке нового телефона. «Новые форматы microSIM, miniSIM или nanoSIM подбираются конкретно под устройство», — добавил Щельцин.

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