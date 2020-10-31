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Россиянам назвали преимущество виртуальных сим-карт

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Фото: Pixabay.com

Технология виртуальных сим-карт (eSIM) позволит россиянам удаленно менять оператора связи, дешевле покупать номера, а также управлять большим числом устройств. Такие преимущества в беседе с РИА Новости россиянам назвал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Петр Прокофьев.

«Физическая сим-карта — это технология прошлого века, она сопровождает нас без малого 30 лет. И сейчас она серьезно ограничивает возможности как "умных" IoT-устройств, так и абонентского оборудования», — отметил эксперт. Именно поэтому, пояснил он, в свое время и было запущено производство виртуальных карт.

Удаленная смена оператора, как подчеркнул Прокофьев, особенно удобна для тех, кто много путешествует. В таком случае не придется покупать новую SIM-карту, а просто на время подключаться к местной сети.

Однако внедрение подобной технологии требует создания сети ее обеспечения. В России ее внедрение можно назвать лишь формально состоявшимся, посетовал специалист. Несмотря на то, что технология появилась два-три года назад, в законодательном плане в этой сфере ничего не поменялось, и оформлять eSIM нужно так же, как и обычную карту — по паспорту в салоне связи.

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