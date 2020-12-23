Более половины украинцев выступили за досрочный роспуск парламента

Более половины граждан Украины поддерживают идею о досрочном роспуске Верховной Рады и отставке кабинета министров, но выступают против проведения новых президентских выборов до истечения полномочий действующего лидера Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного украинской социологической группой «Рейтинг».

Согласно результатам исследования, за досрочный роспуск парламента выступили 58 процентов украинцев, против высказались 39 процентов. В то же время 60 процентов граждан поддерживают отставку правительства, не поддерживают — 35 процентов. За немедленное прекращение полномочий президента высказались 39 процентов жителей страны, выступили против — 58 процентов.

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Отмечается, что рейтинг доверия среди украинских политиков по-прежнему возглавляет Зеленский. Ему доверяют 41 процент граждан страны и не доверяют 56 процентов. Кроме того, социологи рассказали о настроениях в украинском обществе о будущем страны. «Среди населения преобладают эмоции разочарования (42 процента) и надежды (32 процента)», — заключили специалисты.

Опрос жителей Украины проводился с 16 по 20 декабря, в нем приняли участие две тысячи человек старше 18 лет во всех регионах страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Ранее жители Украины перечислили главные достижения своей страны в 2020 году. Большинство из них посчитали таковым прекращение огня в Донбассе, более 40 процентов оценили строительство новых дорог, однако 13 процентов заявили, что у государства вовсе не было достижений за прошедшие 12 месяцев.