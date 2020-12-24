Спрогнозированы сроки возобновления активных поездок за границу

Возобновление активных международных поездок может начаться не раньше второго полугодия 2021 года. Такие сроки спрогнозировала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

По словам эксперта, выездные потоки за границу в целом восстановятся не раньше 2022 года, а на возвращение внутреннего туризма в России к докризисным нормам может уйти минимум весь 2021 год.

«Все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться. Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей», — подчеркнула она.

Ранее 24 декабря депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о повторной приостановке авиасообщения со всеми странами на фоне выявления нового штамма COVID-19 в Великобритании. Для недопущения распространения нового штамма на страны он попросил премьер-министра рассмотреть возможность на время ограничить пассажирские перевозки с другими государствами.