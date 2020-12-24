Депутат подал на развод из-за решения жены уйти в другую партию

Индийский депутат, член партии «Бхаратия джаната» Саумитра Хан подал на развод со своей женой Суджатой Мондал Хан из-за ее решения уйти в партию-соперницу «Тринамул конгресс» (национальная партия). Об этом пишет BBC News.

О своем решении женщина рассказала на пресс-конференции в Калькутте. Она заявила, что покидает партию «Бхаратия джаната» из-за того, что там к ней не проявляли уважения, а также из-за коррупции: лидеры партии подкупали противников из соперничающих объединений, пообещав им деньги в обмен на лояльность.

Спустя несколько часов на еще одной поспешно созванной пресс-конференции 40-летний Хан объявил о своем решении подать на развод. Местные репортеры отмечают, что встреча была драматической: политик еле сдерживал слезы, когда рассказывал о разрыве 10-летних отношений с женой.

«Пожалуйста, воздержись от использования моей фамилии в дальнейшем. Пожалуйста, не называй себя женой Саумитры Хана. Я даю тебе полную свободу определять свою политическую судьбу», — заявил депутат, обращаясь к супруге. После Хан обвинил «Тринамул конгресс» в том, что партия похитила его любовь.

Конфликт между супругами произошел на фоне подготовки к выборам в штате Западная Бенгалия. Основная борьба за власть идет между партиями «Тринамул конгресс» и «Бхаратия джаната».

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