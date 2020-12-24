Раскрыто страшное последствие пандемии

Ученые Университета Колорадо в Боулдере работают над созданием нового способа борьбы с устойчивыми к антибиотикам микробами. Ожидается, что к 2050 году от резистентных инфекций будут умирать примерно 10 миллионов человек ежегодно, при этом распространение опасных бактерий ускорится из-за частого назначения антибиотиков, связанного с COVID-19. Страшные последствия пандемии раскрываются в статье, опубликованной в журнале PLOS Pathogens. Об этом сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.

Исследователи использовали метод SAFIRE для поиска новых молекул, которые могли бы помочь бороться с инфекциями. Из 14 400 кандидатов было отобрано 70 наиболее перспективных. При этом один из них — JD1 — оказался особенно эффективным против грамотрицательных бактерий. Эти бактерии обладают дополнительным внешним слоем, который защищает их от антибиотиков. Однако первичная иммунная реакция помогает JD1 проникать в микробы и воздействовать на внутреннюю мембрану.

В ходе экспериментов JD1 снизил выживаемость грамотрицательных бактерий Salmonella enterica на 95 процентов. При этом клетки млекопитающих остаются неповрежденными.

Только в США ежегодно 35 тысяч человек умирают от бактериальных инфекций, устойчивых к существующим лекарствам. Множество других людей страдают от трудноизлечимых инфекций, таких как ангина, инфекции мочевыводящих путей и пневмония. Как отмечают авторы, к 2050 году от бактерий будет умирать больше людей, чем от рака.