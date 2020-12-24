Определен порядок вакцинации населения от COVID-19

Американские ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Университета Джорджа Мейсона провели статистическое исследование и выяснили, какую группу населения необходимо прививать от COVID-19 первой. Об этом пишут «Известия».

Специалисты определили порядок вакцинации исходя из того, что в ближайшие два месяца будет произведено 60 миллионов доз вакцины с 50-процентной эффективностью.

В результате ученые пришли к выводу, что первыми необходимо вакцинировать людей в возрасте 50–59 лет. Затем получить вакцину должны люди 60–69 лет. Если эта группа населения будет находиться на карантине, их место должны занять представители возрастной группы 30–39 лет.

Также авторы исследования заявили, что вакцинировать медработников, уровень заражения коронавирусом среди которых превышает 15 случаев на 100 тысяч человек, нужно уже с 40 лет. Водители автобусов, школьные учителя и продавцы в магазинах должны получить прививку с 50 лет, а административные сотрудники и работники финансового сектора — с 60 или даже 70 лет.

В начале декабря директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что вакцина от нового коронавируса может не дать защиту сделавшему прививку человеку на всю жизнь. Однако он отметил, что вакцинация — важный инструмент в борьбе с пандемией коронавируса.