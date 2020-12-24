Тяжелобольная женщина лишилась медпомощи из-за цвета кожи и умерла

Тяжелобольная COVID-19 чернокожая жительница американского города Индианаполис Сьюзан Мур заявила, что лишилась медпомощи из-за цвета кожи. Об этом пишет The New York Times.

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Мур попала в больницу Индианаполиса с жалобами на затрудненное дыхание. Ее тесты на наличие коронавируса были положительными. По словам пациентки, она попала к белому врачу, который преуменьшал ее жалобы на боль и отказался выписывать ей лекарства. Однажды он и вовсе предложил выписать пациентку, несмотря на то, что она чувствовала себя плохо. Женщина предположила, что ее приняли за наркоманку, которая хочет получить «дозу» содержащихся в препаратах психоактивных веществ.

Мур подчеркнула, что работает врачом, поэтому старалась отстаивать свое видение на правильное лечение. Однако медработники все равно игнорировали ее просьбы. Вскоре женщина записала видео, где рассказала о произошедшем — оно широко разошлось по сети. «Если бы я была белой, меня поддержали бы. Мне не пришлось бы пройти через все это», — рассказала пациентка.

Несмотря на многочисленные жалобы и непрекращающиеся проблемы со здоровьем, женщину все же выписали из больницы. Через две недели после публикации своих видео Мур умерла от осложнений, вызванных COVID-19. Представители больницы заявили, что не могут прокомментировать эту ситуацию в соответствии с законом о конфиденциальности.

«Как организация, приверженная принципам справедливости и сокращения расового неравенства в сфере здравоохранения, мы очень серьезно относимся к обвинениям в дискриминации и расследуем каждое из них», — говорится в сообщении.