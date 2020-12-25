Умер заразившийся коронавирусом глава парламента российского региона

Заразившийся коронавирусом глава Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин умер в больнице, где лечился от инфекции. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря парламента российского региона Павла Караваева.

«Владимир Гаврилович умер сегодня во второй половине дня… Он болел коронавирусом. С прошлой недели находился в госпитале. Ему было 74 года», — заявил собеседник агентства.

Свои соболезнования семье политика выразил губернатор региона Игорь Васильев.

Владимир Бакин был удостоен звания «Заслуженный экономист России», также являлся почетным профессором Вятского государственного университета. Ранее он возглавлял строительное управление и налоговую службу области. Кроме того, отмечается, что 90-е годы Бакин «руководил всей экономикой Кировской области».

За последние сутки в число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 29 018 человек, а летальных исходов — на 563. Всего за время эпидемии инфекция выявлена у 2 992 706 россиян, 53 659 из которых скончались.