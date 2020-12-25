Лев набросился на леопарда и попал на видео

Лев набросился на леопарда посреди дороги в национальном парке Крюгера в ЮАР. На видео с животными обратило внимание издание Huffpost.

18-летняя студентка Кайла Дю Туа (Kayla du Toit) увидела на дороге леопарда и начала снимать его на видео. Затем в кадре появился лев, который подкрался к пятнистому хищнику и набросился на него.

Леопард попытался ударить льва когтями, тот отпрыгнул, и в этот момент леопард ретировался в кусты.

Лев не стал преследовать его. Он прошел около 50 метров и скрылся в зарослях на противоположной стороне дороги.

Снятое Дю Туа видео опубликовано в среду, 23 декабря, на канале национального парка в YouTube. «Было поразительно видеть, как взаимодействуют эти два удивительных животных. Это лучшее чувство на свете!» — написала Дю Туа.

Встреча льва и леопарда могла закончиться более драматично. Эти животные — естественные враги, зачастую они дерутся насмерть. Гибель от когтей львов — одна из самых распространенных причин смерти леопардов.

Ранее сообщалось, что львиный прайд выследил и убил бурую гиену в нескольких метрах от группы туристов. На записи видно, как лев подбирается к краю кустарника рядом с местом, где остановилась группа, бросается на гиену и наносит ей смертельный укус в шею.