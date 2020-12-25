Принц Уильям и Кейт Миддлтон отказались желать британцам счастливого Рождества

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сочли неэтичным желать британцам счастливого Рождества из-за жестких ограничений, введенных в стране. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Герцог и герцогиня Кембриджские отказались поздравлять жителей Великобритании с Рождеством, которое в этой стране празднуют 25 декабря. Вместо этого они поблагодарили всех работников ключевых отраслей, задействованных в борьбе с пандемией COVID-19, и членов их семей. «Желать счастливого Рождества в этом году как-то неправильно, поэтому мы желаем, чтобы 2021 год был лучше», — написали в Twitter Уильям и его супруга.

Также они отметили, что в этот день думают о тех, кто вынужден проводить главный праздник года в одиночестве, тех, кто оплакивает умерших, и тех, кто прямо сейчас находится в «красных зонах» и борется за жизни больных новой коронавирусной инфекцией.

Герцог и герцогиня Кембриджские встретят Рождество дома со своими тремя детьми.

Вопреки традиции, королева Елизавета II и ее муж принц Филипп не будут собирать на праздник всю семью и проведут Рождество в Виндзорском замке, где, кроме них, останется лишь немногочисленная прислуга. Все слуги, которые находятся рядом с королевой, прошли тестирование на COVID-19 и не контактируют ни с кем, кроме монаршей четы, даже со своими семьями. В замковой часовне пройдет небольшая служба, все присутствующие будут в медицинских масках.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 20 декабря максимальных ограничений в Лондоне и юго-востоке Великобритании из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса. Будут закрыты магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и спортзалы. При этом местным жителям рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости. Также им будет запрещено встречаться на Рождество с друзьями и соседями.