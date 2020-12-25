В Госдуме оценили смену государственного языка на сайте президента Молдавии

Решение сменить государственный язык на сайте президента Молдавии на румынский содержит вызов другим этническим группам — гагаузам, молдаванам и русскоязычным гражданам. Так действия новой главы государства Майи Санду оценила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает РИА Новости.

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По словам Паниной, языковой вопрос затрагивает суверенитет страны, гарантии от возможного поглощения Румынией, против которого выступает половина населения и национальные меньшинства. Она указала, что решение также противоречит конституции Молдавии.

Депутат добавила, что своими действиями Санду послала враждебный сигнал Приднестровью, который может перечеркнуть шаги, предпринимаемые для нормализации отношений с Тирасполем. Панина напомнила, что ставка на «великорумынский национализм» до этого не приводила ни к чему хорошему.

24 декабря стало известно, что на сайте президента Молдавии после инаугурации Санду отметку раздела на «молдавском языке» заменили на «румынский». При этом молдавский язык считается официальным диалектом румынского. Декларация независимости республики определяет официальным языком румынский, а конституция — молдавский.

Изменения на сайте связаны с политической позицией Санду. Предыдущий глава Молдавии Игорь Додон заявлял, что молдавский и румынский — разные языки. В 2017 году Конституционный суд Молдавии одобрил законопроект, предполагающий замену государственного языка в конституции на румынский. Партия социалистов Республики Молдова во главе с Додоном выступила против такого решения и предложила парламенту вынести этот вопрос на референдум.