Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко рассказал о пребывании в реанимации из-за пневмонии. Его слова приводит РБК.

«Я лежал в реанимации в самом начале пандемии, весной. Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител», — пояснил Плющенко. Тренер также добавил, что многие в его группе переболели коронавирусом, поэтому он решил сделать прививку.

Ранее коронавирус перенесли ученицы Плющенко: Алена Косторная, Валерия Шульская и Вероника Жилина. Из-за перенесенной болезни Косторная снялась с чемпионата России, который проходит с 22 по 27 декабря.

В апреле этого года Плющенко рассказал о заразившихся коронавирусом друзьях. Олимпийский чемпион рассказал, что несколько человек из его окружения попали в Коммунарку и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).