Оценены перспективы Плющенко-тренера достичь уровня Тутберидзе

Бывший российский и болгарский фигурист, двукратный чемпион мира Максим Ставиский оценил перспективы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко достичь уровня тренера Этери Тутберидзе. Его слова приводит RT.

По словам Ставиского, Тутберидзе — прекрасный руководитель, который смог найти лед, хореографов, специалистов, способных поставить спортсменам технику прыжков. «Способен ли Плющенко стать специалистом такого уровня? По своему потенциалу вполне. Видно, что он очень хочет этого», — заметил бывший спортсмен.

12 декабря к академии Плющенко присоединилась олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, которая в бытность спортсменкой занималась у Тутберидзе. Она будет работать там в качестве тренера.

Плющенко — обладатель золотых медалей Олимпиад 2006-го и 2014 года. Собственную академию «Ангелы Плющенко» он открыл в апреле 2017 года. Сейчас в его школе тренируются бывшие спортсменки группы Тутберидзе Александра Трусова и Алена Косторная.

Кроме Липницкой, Тутберидзе привела к золоту Олимпийских игр Алину Загитову, к серебру турнира — Евгению Медведеву. Сейчас в ее группе состоят двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.