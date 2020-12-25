Украина не доказала свои права на подаренную Лаврову икону

Украина не доказала своих прав на икону, которую подарил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик. Об этом сообщило агентство СРНА со ссылкой на пресс-службу Додика.

«Мы обратились в посольство Украины в БиГ через министерство иностранных дел в Совете министров, но пока не получили никаких доказательств, на которых могут быть основаны претензии этой страны на то, что икона — ее культурное наследие, нет ее и в списке похищенных артефактов», — приводит агентство заявление пресс-службы.

В той же публикации говорится, что посол БиГ привез возвращенную российской стороной икону обратно в Восточное Сараево. О том, что Россия ее вернула, стало известно 23 декабря.

Ранее администрация Додика объяснила происхождение иконы, подаренной Лаврову. Отмечается, что это освященная домашняя икона. Также в администрации подчеркнули, что она не была украдена. В заявлении указывается, что неверные сведения об иконе возникли после ошибочного начального представления в СМИ.

17 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием срочно предоставить информацию об иконе, подаренной Лаврову, а также способствовать ее немедленному возвращению на родину. «Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины», — объявила глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была подарена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте реликвии стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».