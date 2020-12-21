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Подаривший Лаврову икону политик изолировался из-за подозрения на коронавирус

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, подаривший икону главе МИД России Сергею Лаврову, попал в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом пишет агентство «СРНА».

Боснийский политик виделся с российским министром на прошлой неделе. Додик был госпитализирован после того, как стало известно о его контакте с зараженным инфекцией. В больнице ему сделали тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Несмотря на это, глава президиума отправился на самоизоляцию.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была подарена Лаврову Додиком 14 декабря. На обороте реликвии стояла печать с надписью «Нарком образования УССР». Вскоре в МИД России рассказали, что икону вернут дарителям «для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола».

Лавров уже был на самоизоляции после того, как контактировал с человеком, зараженным коронавирусом SARS-CoV-2 в конце октября.

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