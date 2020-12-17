Украина потребовала вернуть подаренную Лаврову икону

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска, которая была подарена главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Боснии Бисеру Туркович.

По словам министра, дипломаты потребовали срочно предоставить информацию о реликвии, а также способствовать ее немедленному возвращению на родину. «Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины», — объявила Туркович. Она подчеркнула, что посольство ожидает скорейших разъяснений такого поступка и намерено выяснить, как икона могла оказаться на Балканах.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была подарена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте реликвии стоит печать с надписью «Нарком образования УССР». Каким образом МИД Боснии должен, по мнению Украины, забрать подарок назад, не уточняется.

Ранее посольство Украины в Финляндии возмутилось из-за того, что в эфире финской государственной телекомпании Yle показали карту, на которой Крым обозначен как российская территория. В посольстве заявили, что недопустимо отмечать полуостров таким образом и потребовали обновить карту.