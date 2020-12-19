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Подаренную Лаврову икону вернут после требований Украины

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: РИА Новости / пресс-служба МИД РФ

Икону XVIII века из Луганска, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову боснийскими властями, вернут. Об этом ТАСС сообщили в российском МИД.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — заявили в ведомстве.

Ранее, 17 декабря, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием срочно предоставить информацию об иконе, подаренной Лаврову, а также способствовать ее немедленному возвращению на родину. «Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины», — объявила глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была подарена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте реликвии стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».

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