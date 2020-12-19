В России удивились «обиде» главы МИД Украины на Лаврова

Российский сенатор Алексей Пушков удивился тому, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «обиделся» на своего российского коллегу Сергея Лаврова за нежелание контактировать. Об этом парламентарий написал в своем Twitter-аккаунте.

Пушков заявил, что не понимает «обиды» Кулебы, так как Украина уже давно пытается максимально ухудшить отношения с Россией, блокировать переговоры и сократить все контакты. Он подчеркнул, что Киев сам отозвал своего посла из Москвы. Сенатор отметил, что на Украине закономерно добились того, что в Москве не отвечают на их звонки.

Ранее глава МИД Украины обвинил Сергея Лаврова в нежелании контактировать ни в каком формате. По словам Кулебы, Лавров не ответил на его звонок с просьбой обсудить обострение в Донбассе. Министр подчеркнул, что «не расстроился и слезы не лил», но обиделся, поскольку Москва не дает возможности вступить в диалог ни в рамках «нормандской четверки», ни даже в формате двусторонних отношений.