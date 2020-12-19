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В России удивились «обиде» главы МИД Украины на Лаврова

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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фото: Fabrizio Bensch / REUTERS

Российский сенатор Алексей Пушков удивился тому, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «обиделся» на своего российского коллегу Сергея Лаврова за нежелание контактировать. Об этом парламентарий написал в своем Twitter-аккаунте.

Пушков заявил, что не понимает «обиды» Кулебы, так как Украина уже давно пытается максимально ухудшить отношения с Россией, блокировать переговоры и сократить все контакты. Он подчеркнул, что Киев сам отозвал своего посла из Москвы. Сенатор отметил, что на Украине закономерно добились того, что в Москве не отвечают на их звонки.

Ранее глава МИД Украины обвинил Сергея Лаврова в нежелании контактировать ни в каком формате. По словам Кулебы, Лавров не ответил на его звонок с просьбой обсудить обострение в Донбассе. Министр подчеркнул, что «не расстроился и слезы не лил», но обиделся, поскольку Москва не дает возможности вступить в диалог ни в рамках «нормандской четверки», ни даже в формате двусторонних отношений.

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