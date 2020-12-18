Украина заявила о подготовке России к размещению ядерного оружия в Крыму

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия готовится разместить в Крыму ядерное оружие. Информация об этом появилась на сайте министерства.

По его словам, размещение российских ядерных боеголовок на полуострове представляет опасность для всего мира. Он полагает, что таким образом Москва намерена закрепить свое доминирование в Черноморском регионе. К числу стран, для которых ядерное оружие в Крыму представляет наибольшую опасность, министр отнес Украину, Турцию и страны Евросоюза (ЕС). Доказательств своим словам он не предоставил.

Кроме того, Таран обвинил Москву в намерении помешать свободному судоходству в Черном море. «Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов», — отметил военный. Он добавил, что озабоченность Киева в этом вопросе разделяют другие страны региона, в том числе Румыния.

Ранее Украина уже обвиняла Россию в размещении на полуострове ядерного оружия, однако каких-либо доказательств не привела. Киев призывал мировое сообщество наказать Москву за предполагаемое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и выработать «адекватную реакцию» на подобные действия.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, когда большинство проголосовавших жителей полуострова высказались за присоединение. Киев не признает результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.