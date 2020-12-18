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В Госдуме назвали условие для улучшения отношений России и Украины

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Отношения России и Украины не начнут налаживаться, пока залогом политической карьеры в Киеве считается «вирус русофобии». Это условие назвал депутат Госдумы Руслан Бальбек, сообщает РИА Новости.

По его словам, с самого начала политик Владимир Зеленский «преданно смотрел в глаза» украинским националистам. Став президентом, он продолжил «кланяться [им] в пояс».

Бальбек отметил, что российско-украинские отношения не улучшились с приходом Зеленского к власти, и такая ситуация продолжится. «Пока на Украине залогом политической карьеры является наличие вируса русофобии, мира между нами не будет. Невозможно о чем-то разговаривать со слепым и глухим роботом, который запрограммирован только на одну фразу: "Русские во всем виноваты"», — добавил российский депутат.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал наращивать поддержку самопровозглашенных республик Донбасса. Он указал, что практически все президенты Украины, в том числе Зеленский, обещали разрешить конфликт в регионе, но потом они «начинают колебаться и постоянно оглядываться».

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