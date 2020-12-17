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Зеленский назвал антироссийские санкции одной из задач Украины

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Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал поддержание антироссийских санкций одной из внешнеполитических задач Киева. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

По словам Зеленского, в повестке дня остается вопрос продолжения санкций против Москвы. Он также назвал принципиально важной работу над привлечением России «к юридической ответственности за нарушение международного права».

Основным внешнеполитическим приоритетом Украины, по словам Зеленского, являются установление мира, возобновление суверенитета и территориальной целостности.

«Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне РФ. Это не только вражеские действия против нашей независимости, против Украины, это вызов всему, мы считаем, цивилизованному мировому сообществу», — заявил президент Украины.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что украинцам навязали ложную национальную идею, которая заключается в том, что «все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России».

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