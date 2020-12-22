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В Боснии и Герцеговине объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы

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Сергей Лавров и Милорад Додик
Сергей Лавров и Милорад Додик
Фото: DADO RUVIC / Reuters

Администрация члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика объяснила происхождение иконы, подаренной главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом сообщает местный новостной портал klix.ba.

Отмечается, что это освященная домашняя икона. Также в администрации подчеркнули, что она не была украдена. «Потоки выдумок и неправды возникли после ошибочного начального представления в СМИ, что речь идет о культурном наследии и национальном достоянии, что нигде не установлено», — говорится в заявлении.

По данному вопросу высказаны многие «неверные предположения и ложные обвинения со стороны отдельных СМИ», добавили в администрации.

Ранее, 17 декабря, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием срочно предоставить информацию об иконе, подаренной Лаврову, а также способствовать ее немедленному возвращению на родину. «Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины», — объявила глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была подарена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте реликвии стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».

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