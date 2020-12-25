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Эрдоган поблагодарил Путина за похвалу

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за похвалу. Его цитирует агентство Anadolu.

«Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово», — признал турецкий политик.

Он также подчеркнул, что отношения Анкары и Москвы — это большая радость, и первая мало с кем сохраняет такие крепкие связи. Президент понадеялся, что в будущем отношения стран будут держаться на том же уровне.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря Путин описал Эрдогана фразой «он хвостом не виляет». Так он ответил на вопрос о том, с кем из лидеров других стран комфортно вести переговоры. Путин отметил, что не делит людей на плохих и хороших, а работает исходя из национальных интересов России.

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