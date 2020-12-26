Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Российские банки в ноябре резко сократили выдачу кредитных карт, выдав минимальное с июня количество «пластика» — 691,4 тысячи карт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Так, в ноябре выдача сократилась на 8,2 процента. Одновременно с этим впервые с июля уменьшился средний кредитный лимит по картам — на 4,6 процента, до 66,2 тысячи рублей. В результате денежный объем выдачи кредитных карт в ноябре снизился более чем на 12 процентов по сравнению с предшествовавшим месяцем — до 45,8 миллиарда рублей.

«Кредиторы изменили не только свои процессы в области одобрения заявок на кредитные карты, но и изменили свои лимитные политики, ограничивающие величину устанавливаемого по карте кредитного лимита», — объяснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

По его мнению, изменения связаны с политикой в области управления кредитными рисками. Он уточнил, что кредитная карта остается наиболее сложным видом банковского кредита для потребителей.

По данным ЦБ, российские банки в ноябре в целом нарастили розничное кредитование на 0,7 процента, а на начало декабря долги россиян перед кредитными организациями оцениваются в почти 20 триллионов рублей.

В сентябре сообщалось, что кредитные карты в России оказались под угрозой из-за предложенных поправок в закон «О потребительском кредите», которые расширяют права заемщика, но повышают возможные риски для кредиторов.