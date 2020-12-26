Бывший турецкий министр рассказал об ошибках Турции в Сирии

Бывший министр иностранных дел и представитель Турции в ООН Яшар Якыш в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином напомнил об ошибках политики турецкого государства в арабских странах — в частности, в Сирии и Ливане. Он напомнил, что эти страны считают османский период худшим в своей истории.

«Я всегда считал, что политика Турции в Сирии ошибочна. (...) Мы говорим, что мы принесли туда мир, справедливость и все в этом роде, но в школьных программах Сирии и Ливана написано, что самые темные периоды в истории Сирии и Ливана — это Османский период», — подчеркнул Якыш.

Он припомнил, что Кемаль Ататюрк, бывший президент Турции, определивший ее становление как светского государства, наказывал своим дипломатам не вмешиваться в конфликты между арабскими странами. Сейчас, по мнению Якыша, его рекомендации актуальны, но Анкара им не следует и занимает в столкновениях одну из сторон.

В том же интервью он объяснил сложность вступления Турции в Евросоюз. Она состоит в предрассудках европейцев, а также в затруднениях со сменой законов страны