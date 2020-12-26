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В Приморье оценили ущерб от циклона с ледяным дождем

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Олег Кожемяко
Олег Кожемяко
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Предварительный ущерб от ледяного циклона в Приморском крае составил более одного миллиарда рублей. Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко, передает РИА Новости.

«Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий. Мы планируем их закончить до февраля 2021 года», — отметил Кожемяко. Он добавил, что в течение двух недель жители региона работали на пределе сил.

Глава региона также сообщил, что из резервного фонда правительства Приморского края на ликвидацию чрезвычайной ситуации выделено более 300 миллионов рублей.

Циклон обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября. Из-за ледяного дождя пострадали линии электропередачи, повалены деревья. Часть жителей осталась без света, тепла и воды. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал колоссальным ущерб от циклона в Приморье.

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