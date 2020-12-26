Появились подробности стрельбы в Берлине

Стрельба в берлинском районе Кройцберг не имела отношения к расположенной рядом штаб-квартире правящей в ФРГ социал-демократической партии Германии (СДПГ). Появившиеся подробности произошедшего передает РИА Новости со ссылкой на полицию.

По словам собеседника агентства, стрельба могла произойти из-за ссоры.

Ранее в субботу, 26 декабря, на улице в районе Кройцберг неизвестные открыли стрельбу. В результате пострадали четыре человека.

В конце декабря прошлого года в центре Берлина неизвестный совершил несколько выстрелов в магазине. Предполагается, что это было попыткой ограбления.